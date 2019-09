Primavera – Vittoria della Lazio sul Palestrina: anche il neo-acquisto Moro in gol

La Lazio Primavera si è imposta 6-2 sull’U.S. Palestrina in amichevole: anche il neo-acquisto Moro ha messo la firma sul tabellino

La Lazio Primavera, impegnata in amichevole contro l’U.S. Palestrina, è tornata alla vittoria. I ragazzi del nuovo allenatore Leonardo Menichini si sono imposti 6-2 sulla formazione militante nel campionato di eccellenza. Il difensore Roberto De Angelis ha messo per due volte la propria firma sul tabellino. Gli altri gol sono arrivati da Cerbara, Falbo e il neo-acquisto Raul Moro, che nella giornata di ieri aveva firmato il contratto con i biancocelesti. Da segnalare, infine, i tre rigori concessi agli avversari, due dei quali parati dai portieri della Lazio, Alia e Furlanetto.