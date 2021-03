Primavera TIM Cup, alle 13.00 il quarto di finale Inter Lazio: le formazioni

Le formazioni ufficiali del quarto di finale di Primavera Tim Cup tra Inter e Lazio: Moro torna titolare

In scena alle 13.00 il quarto di finale della Primavera Tim Cup, dove si affronteranno l’Inter di Armando Madonna e la Lazio di Leonardo Menichini. La vincente affronterà in semifinale una tra Cagliari e Hellas Verona. La gara sarà trasmessa in diretta su Sportitalia.

Le formazioni ufficiali:

INTER: 1 Rovida; 2 Tonoli, 4 Kinkoue, 5 Moretti A., 3 Vezzoni (C); 8 Casadei, 6 Sangalli, 7 Wieser; 10 Iliev; 9 Fonseca, 11 Satriano

A disposizione: 12 Botis, 21 Basti, 13 Zanotti, 14 Sottini, 15 Dimarco, 16 Mirarchi, 17 Lindkvist, 18 Boscolo Chio, 19 Akhalaia, 20 Goffi, 22 Bonfanti, 23 Fontanarosa

Allenatore: Armando Madonna

LAZIO: 1 Pereira; 2 Floriani, 3 Ndrecka, 4 Bertini, 5 Armini (C), 6 Franco, 7 Moro, 8 Nasri, 9 Castigliani, 10 Shehu, 11 Czyz

A disposizione: 12 Peruzzi, 22 Zappala, 13 Novella, 14 Pino, 15 Pica, 16 Marino T., 17 Tare, 18 Marino A., 19 Guerini, 20 Cesaroni

Allenatore: Leonardo Menichini