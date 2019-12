Primavera, Menichini: «Vittoria meritata, continuiamo così»

Primavera, le parole del tecnico Menichini al termine della gara vinta dai biancocelesti contro la Fiorentina

Una vittoria importantissima, la seconda consecutiva, quella della Primavera di Menichini che si è imposta per 2-1 sulla Fiorentina. Ecco le parole del tecnico al termine del match.

«Ora c’è una consapevolezza maggiore, un entusiasmo che si può generare solo grazie alle vittorie. Quando si vince si lavora meglio, su errori e difetti. Vittoria meritata specialmente per il grande primo tempo. Dopo abbiamo commesso qualche errore, e la Fiorentina quando perdeva 2-0 attaccava a tutto organico. Bisognava chiuderla già nella prima frazione, ma l’importante è aver portato a casa questa vittoria fondamentale. Il centrocampo ha fatto molto bene. Hanno palleggiato, fatto girare palla e loro hanno avuto delle difficoltà a prenderci le contromisure, Quando si gioca a due tocchi, con velocità di pensiero possiamo, creare grandi opportunità come abbiamo fatto oggi».

PAUSA – «Si va in vacanza con due vittorie, ma con grande umiltà e attenzione a questo campionato. Si passa dalle stelle alle stalle nel giro di una partita, bisogna sempre stare sul pezzo e avere una determinazione feroce per ottenere questi risultati in Primavera 1. Devo elogiare tutti. Raul Moro ha fatto delle accelerazioni importanti, ma deve essere più bravo a giocare con i compagni. Palla al piede è difficile da prendere, però deve servire i compagni meglio piazzati di lui. Ha fatto una bella partita come tutta la squadra. Oggi niente fuori quota? Anderson avrebbe giocato se non avesse preso l’influenza, ma chi è sceso in campo ha fatto una grande partita. Un regalo per Natale? Mi bastano questi 3 punti (ride, ndr). Sono contento per la crescita di questi ragazzi ma bisogna continuare così. Abbiamo passato delle situazioni negative, speriamo di aver imboccato la strada giusta e di continuare su questa lunghezza d’onda ottenendo sempre dei risultati positivi».