PRIMAVERA Menichini: «Chiediamo scusa per il risultato indecoroso»

Leonardo Menichini ha parlato della sconfitta dei propri ragazzi

Dopo la tremenda sconfitta casalinga col Chievo Verona ieri pomeriggio, la Lazio Primavera è in crisi nera. Leonardo Menichini, tecnico dei biancocelesti, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco le parole dell’allenatore toscano.

LE SCUSE DEL TECNICO – «Chiediamo scusa alla Società e ai tifosi per la sconfitta, è stata la peggior partita della stagione. Per giocare su questo campo ci vuole personalità. Sullo 0-0 abbiamo cercato di creare qualcosa, poi dopo il loro gol siamo spariti dal campo. Chiediamo scusa per questo risultato indecoroso, c’è poco altro da aggiungere. Il primo gol è stato l’episodio chiave, dobbiamo tutti dare di più ed essere maggiormente aggressivi. Siamo stati prigionieri delle nostre paure, contro Cagliari ed Atalanta abbiamo perso giocando però molto meglio. Dobbiamo essere liberi di mente e fare meglio».