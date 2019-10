Primavera, Menichini: «Campionato molto equilibrato, mai facile vincere. A Genova…»

Il tecnico della Lazio Primavera Menichini è intervenuto alla radio ufficiale per presentare la sfida contro la Sampdoria

Continua il percorso della Lazio Primavera in campionato. Le baby aquile, reduci dal primo pareggio stagionale contro l’Empoli dopo le tre vittorie iniziali, dovranno sfidare la Sampdoria. L’allenatore Menichini ha presentato la gara ai microfoni di Lazio Style Radio: «Arriviamo a Genova per ottenere il massimo, come sempre. Puntiamo a una bella prestazione e alla vittoria, contro però abbiamo un’avversaria di valore. Ho rivisto il pareggio contro l’Empoli, abbiamo sofferto le loro linee strette. Non siamo stati bravi a far girare la palla velocemente, così ci è mancata la profondità. Il campionato è molto equilibrato, non è mai facile vincere».

SAMPDORIA – «Contro la Sampdoria avremo più spazi, visto che i blucerchiati vorranno vincere dopo un inizio di stagione difficile. Hanno ottime individualità, sarà una gara dura. Se saremo bravi a far girare velocemente la palla, potremo fare bene. Ho un gruppo voglioso di crescere, siamo partiti bene e dobbiamo continuare così a fari spenti. Siamo all’inizio e ci sono ancora tanti ostacoli da superare. Minala? Per noi è un valore aggiunto, si è calato alla perfezione nel ruolo di leader».