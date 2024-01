Primavera, Lazio-Torino: data e orario del match. I dettagli della Semifinale

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica la data e orario della sfida di Primavera col Torino.

COMUNICATO– «Dopo la vittoria per 2-1 contro il Napoli ai quarti di finale di Primavera TIM Cup, la Lazio di Sanderra affronterà in semifinale il Torino, grazie al successo dei granata per 1-0 contro l`Inter.

I biancocelesti giocheranno l`andata in casa mercoledì 31 gennaio alle ore 14:00 e il ritorno in trasferta mercoledì 21 febbraio, sempre alle ore 14:00».