Primavera Lazio, oggi in campo i ragazzi di Sanderra: pronti a sfidare il Cagliari. I biancocelesti vogliono continuare a vincere

La Lazio Primavera è pronta a sfidare il Cagliari nel match in programma questa mattina alle ore 11:00. Dopo la vittoria per 2-1 in rimonta contro la Sampdoria nel giorno di Pasquetta, i biancocelesti vogliono conquistare altri tre punti per rimanere incollati ai primi posti della classifica. I rossoblù sono decimi a dieci lunghezze di distanza dai ragazzi di Sanderra.