Primavera, si apre un nuovo ciclo: Rocchi verso la panchina e Fabiani...

La Lazio si prepara ad aprire un nuovo ciclo anche nella Primavera: Lotito chiarirà presto il ruolo di Rocchi e Fabiani

Anche la Lazio Primavera si prepara ad aprire un nuovo ciclo. Il cambiamento partirà proprio dalla panchina: dopo la delusione della mancata promozione, l’addio di Calori sembra sempre più vicino con Rocchi che si prepara a raccoglierne l’eredità.

Nei prossimi giorni – come già anticipato – le parti si incontreranno, ma la volontà è quella di far seguire all’ex attaccante un percorso simile a quello di Simone Inzaghi. Da chiarire anche il possibile ingresso di Fabiani in società che dovrebbe curarsi prettamente del settore giovanile biancoceleste. Rocchi vuole da tempo la panchina della Lazio, tanto da allontanare occasioni sia in Serie B che C.