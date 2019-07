Primavera, si riparte da Menichini

Primavera, ecco chi sarà il sostituto di Bonacina

La Lazio Primavera è tornata nella massima serie dopo aver militato per una stagione in Primavera 2. Anche se mister Bonacina ha di fatto riportato gli aquilotti al massimo livello non è stato confermato e ad oggi il nuovo mister è Leonardo Menichini. Come riporta la Gazzetta dello Sport è stato proprio il presidente Claudio Lotito a confermarlo in un’intervista.

I due hanno già lavorato insieme nel 2015 con Menichini che riportò proprio la Salernitana in Serie B vincendo la Lega Pro, tornò ancora per salvare i campani dalla retrocessione e si è reso protagonista anche del playout vinto contro il Venezia. Ora sulla panchina a Salerno siederà mister Ventura mentre a Menichini verrà affidata la Primavera.