PRIMAVERA – Lazio, inizia la nuova stagione: fissate le visite mediche d’idoneità

Vacanze terminate per la Lazio Primavera, pronta a ritrovarsi per iniziare a preparare la stagione: domani le visite mediche

Mentre la Lazio dei ‘grandi’ è già al lavoro in quel di Auronzo di Cadore per preparare la prossima stagione, anche per la Primavera è arrivato il momento di rimettersi in moto. Vacanze terminate, le baby aquile sono pronte per ricominciare e, scrive il Corriere dello Sport, sono state fissate per domani le visite mediche di rito. Dopodiché, dal 30 luglio al 9 agosto, i biancocelesti vivranno il consueto ritiro di Pietralunga. Tante le novità che interessano la squadra, a partire dall’allenatore, non più Bonacina ma Menichini. Domani, poi, dovrebbe recarsi in Paideia anche Shehu, primo rinforzo per la prossima stagione. Tra i fuoriquota, confermati Alia, Zitelli e Falbo. Ancora in dubbio il futuro di Bianchi, su cui è interessata la Viterbese. Infine, non farà parte della squadra Capanni, che non ha trovato l’accordo con la Lazio per il rinnovo.