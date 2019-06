Primavera Lazio, deciso il futuro del tecnico Bonacina

Primavera Lazio, Valter Bonacina a un passo dall’addio: nessun rinnovo per l’allenatore

La promozione della Lazio in Primavera 1 non è bastata: la società ha deciso di non rinnovare il contratto all’allenatore Valter Bonacina. Dopo settimane di riflessioni, il ds Tare (che oltre alla Prima Squadra, gestisce anche la Primavera biancoceleste) ha deciso di puntare su altri profili.

Ufficialmente le parti si separeranno il 30 giugno, quando scadrà il contratto di Bonacina. Dopodiché la Lazio comunicherà il nome del prossimo tecnico che guiderà i giovani aquilotti nella prossima stagione. Diverse le soluzioni: da Tommaso Rocchi a Sebastiano Siviglia, valutazioni in corso a Formello.