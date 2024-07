Primavera Lazio, D’Agostini: «Sono emozionato. Non vedo l’ora che la gara inizi. Qui abbiamo creato una famiglia». Le parole del giocatore

La Lazio Primavera è in Messico per la Supercoppa di Monterrey. Il club ha intervistato Lorenzo D’Agostini, attaccante dell’Under 19, ex Monterrey, Le sue parole.

PAROLE– «Sono emozionato. Dopo un anno ritrovare la mia ex squadra mi rende carico. Non vedo l’ora che la gara inizi. Ho iniziato a giocare a calcio da quando avevo 5 anni al parco vicino casa. Dove trovavamo spazio per giocare con mio fratello lo facevamo. I miei genitori sono in America da 21 anni, hanno avuto mia sorella quando erano a Miami. Sono andati dal Venezuela agli Stati Uniti per cercare un futuro migliore. Miami è come l’America Latina.

Quando ero piccolo i giocatori più famosi erano Cristiano Ronaldo e Messi. Guardavo Real Madrid, Barcellona, la Premier League che guardavo spesso la mattina. Il calcio americano e quello italiano sono estremamente diversi: il primo si basa molto sull’uno contro uno, più fisico. In Italia la fase di non possesso è troppo importante. Uno come Yamal è d’ispirazione per andare avanti.

Dal primo giorno alla Lazio abbiamo creato una famiglia. Me lo aspettavo più complicato, invece sono stato molto felice quest’anno e voglio restare per tanti altri anni. Abbiamo una buona squadra, è importante la nostra testa. Se siamo preparati con la testa le partite si vincono. I giocatori possono cambiare ma l’arma in più della squadra è l’anima, essere un’unica anima. Noi che siamo i più “vecchi” della squadra aiutiamo il gruppo a crescere ed essere più unita.

Ai laziali dico che ci vediamo in Italia, speriamo di vincere tanto quest’anno. Forza Lazio».