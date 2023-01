Primavera Lazio, Simone Castigliani va alla Carrarese. Il giovane giocatore classe 2003 si è trasferito a titolo definitivo nel club toscano di Serie C

Simone Castigliani ex giocatore della Primavera della Lazio si è trasferito a titolo definitivo alla Carrarese, squadra che milita nella Serie C. Di seguito il comunicato della società e le prime parole del giovane acquisto ai microfoni della società:

COMUNICATO– «Carrarese calcio 1908 informa di aver raggiunto un accordo con la S.s. Lazio per l’acquisto definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Castigliani che si lega ai colori azzurri sino al 30.06.2025»

CASTIGLIANI– «La prima esperienza nel professionismo a Carrara è un bell’onere ed una sfida che voglio sapere cogliere in una piazza che vive di calcio e che è sempre stata protagonista in serie C negli ultimi anni. Sono stato lusingato del grande interessamento e cercherò di fare di tutto per ripagare la fiducia anche perché un contratto triennale è una grande responsabilità anche per me. La squadra ha un grande organico ed un mister esperto ma che è abituato a lavorare con i giovani. A mio avviso ,gli ultimi risultati fanno poco testo perché il parametro ed i valori che questo gruppo è in grado di esprimere sono superiori alla classifica attuale. La voglia è spingersi molto più su e credo che ce la possiamo fare. In avanti sono un “tuttofare ” anche se nasco esterno a destra o sinistra nel tridente, ho ricoperto spesso il ruolo di seconda punta andando per il campo a cercare lo spazio giusto. Il mio bagaglio tecnico e le buone capacità atletiche di cui dispongo spero possano aiutarmi ad inserirmi più velocemente possibile. Ci sono tante partite e quindi un po’ di spazio ci sarà per tutti»