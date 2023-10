Primavera Lazio, Barraco: «Sarà un test di maturità. Gara difficile». Le parole del vice allenatore di Sanderra

Nel pre partita di Primavera tra Fiorentina e Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel il vice allenatore di Sanderra, Dario Barraco. Ecco le sue parole:

PAROLE– «Sarà un test di maturità. Affrontiamo una squadra abituata a fare un certo tipo di campionato, anche a grandi livelli. L’anno scorso ha giocato due finali, è un avversario duro. Il loro inizio è stato così e così, ma sono in ripresa, oggi sarò difficile. In questi giorni è stato importante allenare sia le gambe che la testa. Quando giochi così tanto in poco tempo, oltre al fisico, anche la testa fa molto. Recuperare le energie mentali è fondamentale. Viola Park? Qui ti rendi conto che è una bellissima struttura, ma quando inizia la partita ogni campo vale l’altro».