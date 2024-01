Primavera, Inter-Lazio: ecco dove vedere la partita. I dettagli sulla gara in programma sabato 6 gennaio

La Lazio Primavera non vede l’ora di giocare. Si torna in campo sabato 6 gennaio alle 14.30 in casa dell’ Inter: sarà la miglior difesa contro il migliore attacco (31 gol segnati al pari del Torino).

La sfida potrà essere seguita attraverso i canali ufficiali del club (Lazio Style Channel e Lazio Style Radio) e su Sportitalia.