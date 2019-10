Primavera, il calendario dalla 6ª alla 8ª giornata: il 26 ottobre Cagliari-Lazio

La Lega ha reso noto il calendario, compreso di anticipi e posticipi, dalla sesta all’ottava giornata del campionato Primavera

La Lega Serie A ha reso noto da qualche minuto il calendario, compreso di anticipi e posticipi, dalla sesta all’ottava giornata del calendario Primavera. La Lazio, reduce dalla sconfitta contro l’Atalanta, incontrerà il Cagliari in trasferta il prossimo 26 ottobre. I rossoblù, a quota dieci punti in classifica, potrebbero essere agganciati dai biancocelesti in caso di vittoria. Il 2 novembre, invece, i ragazzi di Menichini ospiteranno il Chievo al ‘Fersini’. Infine, domenica 10 sarà il momento di Juventus-Lazio, con i bianconeri attualmente quartultimi in classifica a quota 3. Di seguito, il calendario completo della squadra:

6ª GIORNATA ANDATA

Cagliari-Lazio, sabato 26 ottobre 2019 alle ore 15:00

7ª GIORNATA ANDATA

Lazio-ChievoVerona, sabato 2 novembre 2019 alle ore 14:30

8ª GIORNATA ANDATA

Juventus-Lazio, domenica 10 novembre 2019 alle ore 14:00