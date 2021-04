Primavera, Franco e Czyz: «Questa Lazio se la gioca con chiunque»

Al termine della semifinale di Coppa Italia Primavera tra Lazio e Verona, i due giocatori biancocelesti hanno parlato su Lazio Style Channel

Ancora le voci dei protagonisti dopo questo grande risultato. La Lazio conquista la finale di Coppa Italia Primavera, battendo in semifinale il Verona. Al termine del match hanno parlato ai microfoni di Lazio Style Radio i due giocatori biancocelesti Damiano Franco e Szymon Czyz.

FRANCO – «L’unione della nostra squadra ci ha permesso di non mollare mai e questo di è visto sul campo. Sono riuscito a salvare un gol sulla linea. Ce la giocheremo con chiunque, affronteremo il prossimo avversario a testa alta. In Coppa Italia ci siamo confermati, ma in campionato stiamo facendo fatica. Non è stato facile oggi, ma se continueremo a giocare con questo spirito di squadra ci toglieremo tante soddisfazioni».

CZYZ- «Dopo il 2-0 ci siamo rialzati ed abbiamo dato tutto riuscendo a ribaltare il risultato. La Coppa Italia la porteremo avanti nel ricordo di Daniel Guerini. Siamo molto motivati ed anche oggi abbiamo dimostrato di poter vincere contro qualsiasi squadra».