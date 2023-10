Primavera Fiorentina-Lazio: i precedenti con l’arbitro Luongo. Ecco quando il direttore di gara ha incontrato i biancocelesti

Di seguito i precedenti con l’arbitro riportati dai canali ufficiali della Lazio.

I PRECEDENTI– Secondo precedente con la Lazio Primavera per Luongo: il primo risale allo scorso maggio l`1-1 interno contro il Cosenza, decisivo per la promozione della squadra di Sanderra. Secondo incrocio anche con la Primavera della Fiorentina, dopo lo 0-3 in casa dell`Hellas Verona nel 2021.