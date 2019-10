Primavera, cambiano data ed orario di Lazio-Cagliari: ecco quando si giocherà

Sul sito della Lega Serie A è stato pubblicato il comunicato relativo alla variazione di data ed orario di Lazio-Cagliari Primavera

Lazio-Cagliari Primavera / Sul sito ufficiale della Lega Serie A, è stato pubblicato il comunicato relativo alla variazione di data ed orario della sfida tra Lazio e Cagliari, in programma nella sesta giornata del campionato Primavera. I biancocelesti non giocheranno più sabato alle 16, ma domenica alle 10.30. Teatro della sfida il campo sportivo Asseminello di Assemini. Il match, infine, sarà trasmesso in diretto su Sportitalia.