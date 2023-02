Primavera 2 Lazio-Reggina, Sanderra: «Non abbiamo avuto un approccio feroce». Ecco le parole del tecnico post partita

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, il tecnico Sanderra, ha parlato della partita giocata dalla sua Lazio contro la Reggina. Le sue parole:

PAROLE– «Non abbiamo avuto un approccio feroce perché non eravamo brillanti fisicamente e la Reggina giocava tutta sotto palla. L’importante era proseguire nel nostro cammino, ora dobbiamo alzare molto il livello perché la prossima sfida sarà dura e decisiva. La squadra ha preso corpo: c’è una cultura di squadra anche a volte i singoli a volte cadono un po nell’egoismo. Il miglioramento è oggettivo. Siamo ancora lontani però da quello che desidero quindi c’è ancora da lavorare. Gonzalez ha qualità, non è un individualista, aiuta la squadra. Ovviamente va sempre tenuto in considerazione il discorso dei fuori quota: sono valutazioni che vanno sempre tenuto sotto controllo. Abbiamo preso troppi gol: guardo sempre alla fase di non possesso. Se non subiamo, in avanti abbiamo le qualità per poter fare male a ogni avversario. Quando il risultato è diventato più largo abbiamo guardato ai cartellini, facendo anche giocare chi finora aveva avuto meno spazio. La trasferta di Benevento sarà ostica: è un avversario ostico, in casa sta facendo molto bene. Per arrivare fino in fondo dovremo vincere perché l’Ascoli non molla. Servirà recuperare energie e brillantezza»