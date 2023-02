Primavera 2, Lazio-Reggina: le parole di Sanà Fernandes nel pre partita. Ecco cosa ha detto l’attaccante biancoceleste prima della sfida al Fersini

Le parole ai microfoni di Lazio Style Channel di Sanà Fernandes, attaccante della Primavera 2 della Lazio prima della sfida contro la Reggina al Fersini di Formello:

PAROLE– «È un momento importante. Stiamo lavorando bene in questo momento, vogliamo continuare così fino alla fine della stagione. Non segnavo da un po’, sono stato molto felice del gol con la Salernitana, voglio continuare a lavorare per crescere ancora »