Primavera2, le parole di Sanderra nel post partita col Cosenza

L’allenatore della Primavera 2 biancoceleste ha parlato, nel post partita, della gara contro il Cosenza al Di Magro. Ecco le sue parole

PAROLE– «ll bicchiere di oggi è mezzo, ci sono state cose positive e negative, dobbiamo analizzare tutto. Ci sono stati errori difensivi sui quali dobbiamo lavorare, ma la squadra, in una gara difficile contro un ottimo Cosenza, è riuscita a riprendere una partita che si era messa male, mostrando carattere. L’importante è aver dato continuità di risultati, adesso pensiamo solamente a lavorare in vista della prossima partita. Sapevamo che sarebbe stata difficile, non è facile vincere a Cosenza. Forse è mancato qualcosa in qualche giocatore, non dobbiamo assolutamente pensare di aver già raggiunto l’obiettivo. Nella ripresa ho anche fatto alcuni esperimenti tattici, provando un 4-3-3. Era giusto trovare un’altra chiave di lettura per mettere in difficoltà la loro difesa. Balde è arrivato da poco, è un esterno da 4-3-3 che ha bisogno di spazi. Mi è piaciuto come è entrato, peccato perché avrebbe potuto anche segnare. Abbiamo tante frecce nel nostro arco offensivo»