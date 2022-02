Prestiti Serie A, Atalanta al comando: anche la Lazio nella top 20 europea

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella classifica top 20 europea delle squadre con maggior prestiti c’è anche la Lazio

Dal prossimo luglio, la FIFA metterà un freno ai prestiti limitando a otto in entrata e otto in uscita le operazione dei club a stagione. E il report di “The European Club Footballing Landscape” ha svelato che la Serie A è uno dei campionati con il maggior numero di prestiti in Europa.

Al comando di questa classifica c’è l’Atalanta con ben 60 operazione. Anche la Lazio è presente nella top 20 europea con 28 prestiti effettuati in stagione.