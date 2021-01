Conferenza stampa Musacchio: il nuovo difensore della Lazio si presenta ai suoio nuovi tifosi. Le parole dell’argentino

Prime parole in biancoceleste per Mateo Musacchio. Il difensore, arrivato dal Milan, sarà presentato domani, presso la Sala Stampa del Centro Sportivo di Formello. Il giocatore parlerà in conferenza a partire dalle ore 13:00.

Lazionews24 seguirà LIVE le parole del difensore.