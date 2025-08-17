Preseason Lazio, terminano i preparativi per la squadra di Sarri! Le ultime sulla società capitolina

Preseason Lazio, tutto pronto per la nuova stagione dei biancocelesti di Sarri: le ultime da Formello

Con l’incontro disputato ieri sera a Rieti si è ufficialmente conclusa la pre-season della S.S. Lazio. Il match ha visto la partecipazione di oltre 6.000 spettatori sugli spalti, mentre circa 54.000 utenti si sono collegati tramite la piattaforma della Media Company biancoceleste, portando il totale delle connessioni a oltre 300.000 nel corso dei 30 giorni di preparazione, con più di 100 ore di contenuti live trasmessi.

Il bilancio della stagione pre-campionato è estremamente positivo e conferma la solidità del percorso intrapreso dal Club, volto alla valorizzazione dei dati, alla crescita dell’ecosistema digitale e allo sviluppo dell’advertising. Come sottolineato dalla società, «data optimization, the growth of our digital ecosystem, and advertising development are the right direction — one we will continue to invest in starting tomorrow».

Nel solo fine settimana la Media Company ha offerto gratuitamente contenuti esclusivi, tra cui l’esordio della Primavera, un’amichevole della Prima Squadra e, nella serata di ieri, l’ultima amichevole della Lazio Women contro la Fiorentina.

Parallelamente, si registra una crescita significativa delle piattaforme digitali del Club: gli utenti registrati su sito e app ufficiali sono aumentati del 32%; su Instagram gli account raggiunti sono cresciuti del 22%, le visualizzazioni da non follower del 24% e quelle da follower del 12%; su Facebook le visualizzazioni nette sono passate da 5,3 milioni a 8,4 milioni (+60%), con un aumento del 67% nelle interazioni e del 91% nei follower; su X (ex Twitter) l’engagement è cresciuto del 3,4%, mentre le condivisioni del 27%.

Questo impegno produttivo, assimilabile a quello di un vero broadcaster, evidenzia la volontà del Club di offrire contenuti esclusivi e gratuiti di alta qualità, rafforzando il legame con i tifosi e posizionando la S.S. Lazio in un contesto mediatico innovativo. La stella polare resta la promozione e la valorizzazione del brand Lazio, sia in Italia sia a livello internazionale.