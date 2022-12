Pres.Anversa: «Nainggolan non può più giocare qui con noi»

Nainggolan, il presidente del club belga esausto dei comportamenti dell’ex giocatore di Inter e Roma conferma la separazione

Ai microfoni di Sporza.be ha parlato il presidente dell’Anversa Gheysens, il quale conferma l’addio di Nainggolan visti anche i comportamenti non consoni dell’ex calciatore di Roma e Inter.

PAROLE – C’è un serio interesse dall’estero, dipenderà da lui e dalle sue condizioni. Non poteva più giocare qui, era impossibile in questo gruppo. Ciò non significa che ci separeremo in un modo brutale, abbiamo risolto tutto amichevolmente».