Premier League, indagine su un giro di scommette sospette?

Possibili indagini su scommesse sospette in Premier League. Nel mirino il centrocampista dell’Arsenal Granit Xhaka.

Secondo quanto raccontato dal Daily Mail, l’episodio incriminato risale al 18 dicembre, giorno della sfida tra Leeds e Arsenal, finita 1-4. In quella sfida lo svizzero ha rimediato un giallo per aver ritardato in modo plateale la battuta di un calcio di punizione. Un qualcosa che ha destato sospetti, perché l’agenzia ha scoperto un giro sospetto di scommesse del valore di 52.000 sterline (più di 60.000 euro) proprio sull’ammonizione di Xhaka negli ultimi dieci minuti della partita.