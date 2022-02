Premier League, non servirà più il Green Pass per gli stadi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

In Premier League non servirà più il Green Pass per entrare negli stadi: ecco l’annuncio che ha sancito la decisione

In Premier League non servirà più il Green Pass per entrare negli stadi. Tutto è ovviamente legato all’allentamento delle restrizioni in terra britannica.

Questo il comunicato: «A seguito dell’allentamento delle restrizioni da parte del governo del Regno Unito, i pass Covid non saranno più obbligatori per l’ingresso a una partita di Premier League. La Premier League e i club continueranno a esortare i fan a seguire le linee guida della salute pubblica per proteggersi a vicenda durante una partita, incluso indossare mascherine quando si è al chiuso o in aree affollate. Man mano che le restrizioni si allentano, è fondamentale che i sostenitori continuino a fare tutto il possibile per ridurre al minimo il rischio di trasmissione del virus».