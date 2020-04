Premier League, comunicato ufficiale: «Non riprenderemo entro maggio»

La Premier League, attraverso un comunicato ufficiale, ha informato che il campionato non riprenderà sicuramente entro maggio

La Premier League ha deciso in merito alla ripresa del campionato. La Lega ha diramato un comunicato, apparso sul proprio sito, in cui ha spiegato quale sarà il futuro della stagione 2019-2020:

«Innanzitutto, è stato ribadito che la priorità principale è quella di aiutare la salute e il benessere della nazione e delle nostre comunità, inclusi giocatori, allenatori, dirigenti, personale del club e sostenitori. È stato riconosciuto che la Premier League non riprenderà all’inizio di maggio e che la stagione 2019/20 tornerà solo quando sarà sicuro e appropriato farlo. La data di riavvio è in costante revisione con tutte le parti interessate, poiché si sviluppa l’impatto della pandemia di COVID-19 e lavoriamo insieme in questo momento molto impegnativo. La Premier League sta lavorando a stretto contatto con tutto il calcio professionistico in questo paese, nonché con il governo, gli enti pubblici e altre parti interessate per garantire che il gioco raggiunga una soluzione collaborativa. Con questo, c’è un obiettivo combinato per tutte le partite di campionato e coppa nazionali rimanenti da giocare, permettendoci di mantenere l’integrità di ogni competizione. Tuttavia, qualsiasi ritorno al gioco avverrà solo con il pieno sostegno del governo e quando l’orientamento medico lo consentirà. Nella riunione odierna sono state prese in considerazione le implicazioni sportive e finanziarie per i club della Premier League nonché per la FA, EFL e la National League».