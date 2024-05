Preconvocati Spalletti, Impallomeni: «Non mi aspettavo una scelta»

Preconvocati Spalletti, Impallomeni commenta la lista diramata dal commissario tecnico: ecco le sue dichiarazioni

Stefano Impallomeni, sulle frequenze di Tmw Radio, ha commentato la lista dei preconvocati di Spalletti per Euro 2024. Ha avuto modo di parlare anche dell’ex Lazio Folorunsho.

LE PAROLE – «Io avrei convocato il blocco Atalanta in difesa, ossia Ruggeri e Zappacosta, che sono in up e trasmettono entusiasmo. Fagioli non me lo aspettavo proprio. Ricci e Folorunsho sono un premio per loro, mi sembra, poi non so se andranno».