Precedenti Udinese Lazio, i numeri del match sono tutti dalla parte di una squadra sola

Precedenti Udinese Lazio, i numeri della sfida del Friuli sono tutti dalla parte di una sola delle due squadre: i dettagli

La Lazio scenderà in campo ad Udine domenica pomeriggio per il primo impegno del 2024. Biancocelesti impegnati in casa della squadra di Cioffi, per il 101esimo incrocio in massima serie.

Nei 100 precedenti i numeri parlano chiaro: 47 affermazioni capitoline, 26 pareggi e 27 ko (rispettivamente 18, 13 e 13 per quanto riguarda le partite giocate in terra friulana).