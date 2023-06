Prandi: «Milinkovic? Non capisco perchè nessun club non offra più di 30 milioni»

Prandi, il giornalista di la7 ai microfoni di Radiosei ha parlato del mercato della Lazio soffermandosi su Milinkovic

PAROLE – Non sono addentro al mercato della Lazio come lo può essere Giulio Cardone, ma mi è arrivato il nome di David Luiz che mi lascia perplesso. Ma onestamente mi sembra una boutade.

Su Milinkovic mi chiedo come sia possibile che un giocatore da doppia cifra ogni anno sia di gol che di assist, non riceva offerte superiori ai 30 milioni. Allora penso che forse Kezman stia facendo qualche giochino al ribasso approfittando del contratto in scadenza. Altrimenti non si spiega.

Indubbiamente deve essere rinnovato il contratto a Felipe Anderson perché è in scadenza 2024 e sono tranquillo che così sarà. Anche perché alla Lazio giocherà la Champions League, cosa che in carriera ha fatto pochissimo. Anche al Porto giocò pochissimo. La Champions è un grande palcoscenico

LOTITO – Il Governo è andato sotto su una cosa marginale a causa di alcune assenze in aula tra cui quella del Presidente della Lazio, ma ha fatto notizia la reprimenda di Tajani a Lotito che gli ha risposto per le rime dicendogli di essere il senatore più presente in aula di tutti quelli di Forza Italia e respingendo le critiche. Ma sono scaramucce politiche che ci stanno