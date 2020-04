Serie A, Prandelli: «Il campionato sarà portato a termine»

Cesare Prandelli, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato della situazione che sta vivendo il calcio italiano

Cesare Prandelli, allenatore attualmente in cerca di squadra, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, per parlare della situazione di emergenza in cui si trova il mondo del calcio. Ecco le sue parole:

«Per me il calcio è un lavoro e una passione: deve trasmettere gioia, e la gente non mi sembra preparata. Dall’ospedale al cimitero fino allo stadio mi sembra troppo. Dovremo ricominciare, ovviamente, ma intanto la ripresa sarà a porte chiuse. In questo momento le priorità sono altre».

Ripresa – «C’è stata la direttiva UEFA, quindi penso che il campionato si finirà. Se inizieremo la fase 2 tra venti giorni possono iniziare con gli allenamenti e poi far tutto tra luglio e agosto».