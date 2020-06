Lazio, Prandelli: «Non rinuncerei mai a Milinkovic»

L’ex CT della Nazionale italiana pensa che la Juventus sia ancora un gradino sopra Lazio e Inter in ottica Scudetto

La Lazio è ad un punto dalla Juventus prima in classifica e tutto può accadere dato che il finale di stagione sarà molto concitato.

Non tutti credono però nell’impresa dei biancocelesti. L’ex CT Prandelli, vede favorita la Vecchia Signora, come scritto nelle pagine de La Stampa, con Inter e Lazio un gradino sotto. L’arma in più dei laziali può essere Milinkovic e la sua tecnica mixata alla potenza fisica. L’allenatore su di lui ha detto: «Non rinuncerei mai a lui. Abbina sostanza in mezzo e qualità davanti».