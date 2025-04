Prandelli: «Il fatto che Baroni sia in discussione alla Lazio mi fa solo ridere e contro il Bodo sono sicuro di una cosa»

Prandelli, l’ex ct rilascia alcune considerazioni su Baroni e sulla partita di giovedì contro il Bodo: ecco cos ha detto a riguardo

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato Cesare Prandelli, il quale alla vigilia della partita della Lazio contro il Bodo, rilascia queste sue considerazioni anche su Baroni

PAROLE – Se mettiamo in discussione Baroni…posso ridere? Arrivato con umiltà e grande esperienza, mai innamorato di un solo sistema, ha presentato un calcio moderno e piacevole che sta ancora lottando per la Champions. Aggiungo che per me la Lazio supera il Bodo