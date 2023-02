Prandelli: «La passione è sempre tanta, ma la panchina non mi manca». Le parole dell’ex ct della Nazionale

In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport l’ex ct della Nazionale Cesare Prandelli ha parlato della sua carriera in panchina. Ecco cosa ha detto:

PAROLE– «La passione è sempre tanta, ma la panchina non mi manca. E non tornerò indietro. Questa uscita dal calcio mi ha fatto benissimo: non ero depresso, ma mi sentivo ansioso e solo, anche a causa degli stadi chiusi per il Covid. Ringrazio la Fiorentina che mi comprese. Adesso ho ritrovato la gioia della normalità. Potrei pensare di tornare nel mondo del pallone soltanto in una veste diversa »

SULLA LOTTA ALLA CHAMPIONS– «La Juventus in Champions? È un punto sotto il settimo posto, ma è sempre la Juve: ha i mezzi per riuscirci. A volte la penalizzazione può dare una bella scossa. E una spinta in più può arrivare dall’Europa League e dalla Coppa Italia. Allegri dovrà coinvolgere l’intera rosa e così il gruppo si rafforzerà »