Prandelli: «Se il campionato non si fosse fermato la Lazio avrebbe potuto vincere lo scudetto»

Prandelli, il tecnico ha detto la sua sulla lotta scudetto e sulla possibilità della Lazio di strappare lo scudetto alla Juventus

Cesare Prandelli ha rilasciato un’intervista sulle colonne de la Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sulla lotta scudetto.

SCUDETTO – «La squadra di Sarri è ancora la più forte e di conseguenza, è ancora la favorita per la conquista dello scudetto. Però questi due mesi senza allenamenti avranno effetti che sono imprevedibili. Lazio più vicina ai bianconeri? Se il campionato non si fosse fermato avrebbe veramente avuto tante possibilità di vincere il titolo. La squadra di Inzaghi era in totale fiducia. Ma come ripartirà? E lo stesso vale per l’Inter, che è in leggero ritardo ma può capovolgere l’attuale classifica».