Pradè: «Vlahovic alla Juve? Il calcio è schiavo dei procuratori»

Pradè ha commentato l’addio di Dusan Vlahovic: le dichiarazioni del dirigente della Fiorentina

Intervenuto in conferenza stampa per la presentazione di Cabral, l’erede di Vlahovic, Daniele Pradè ha parlato anche del neo attaccante bianconero.

VLAHOVIC – «Il gruppo è unitissimo, è consapevole di essere forte e di non dipende da un solo calciatore. Oggi il capitano ha parlato a lungo col presidente Commisso, tutti remiamo nella stessa direzione. Il mister è bravo ed è una persona intelligente, ha capito la situazione e che era impossibile dire di no all’offerta per Vlahovic. Capiamo l’amarezza e il disagio dei tifosi. Purtroppo ci sono situazioni che passano sopra tutti noi e in alcune situazioni le società sono quasi prigioniere di agenti e calciatori».