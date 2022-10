Pradè: «Sempre umiliante prendere 4 gol. Siamo amareggiati»

Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha commentato la brutta sconfitta viola contro la Lazio. Le sue dichiarazioni

PAROLE – «Sempre umiliante prendere quattro gol. Siamo anche partiti bene, ma abbiamo preso gol, poi ci siamo rialzati e abbiamo preso il secondo. Come al solito manchiamo di cattiveria e cinismo. Il secondo tempo abbiamo avuto subito un’occasione e contro una squadra collaudata finisce come è finita. Ripartiamo da ciò che sappiamo fare, sperando che la situazione cambi con il tempo. Non ci aspettavamo questo inizio, siamo amareggiati».