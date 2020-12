Daniele Pradé, ds della Fiorentina, ha parlato del mercato e di quello che potrebbe essere un possibile colpo a gennaio

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradé ha risposto ai microfoni di Metaratins.ru ad una domanda sull’attaccante dello Spartak Mosca Aleksander Kokorin, che è stato accostato al club viola, come anche Caicedo. Le sue parole.

«Ora non pensiamo a Kokorin. Non siamo nella condizione giusta per pensare al mercato» ha dichiarato il direttore sportivo viola.