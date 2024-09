Pradè ESULTA: «Speriamo che questa VITTORIA ci possa dare modo di RILANCIARCI»

Pradè, il dirigente della Fiorentina esulta per il successo contro la Lazio e rilascia queste dichiarazioni caricando l’ambiente

Ai microfoni del canale ufficiale della Fiorentina al termine della vittoria con la Lazio, Pradè esulta e analizza a caldo la partita, rilasciando a riguardo queste sue considerazioni

PAROLE – Giornata importante, non solo per la vittoria, che noi abbiamo voluto fortemente, da tanto tempo. Speriamo tutti che sia la partita che ci fa sbloccare, a livello psicologico e mentale. Sono molto felice per i ragazzi che lo sentivano e la volevano, questa vittoria. Oggi per fortuna gli episodi sono stati a nostro favore; all’intervallo si parlava del palo preso da Colpani, ma questi retro-pensieri non vanno bene. Nel secondo tempo però ci siamo liberati di testa e anche grazie al pubblico ce l’abbiamo fatta, i ragazzi in particolar modo si sono sbloccati