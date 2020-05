Portogallo, via libera per la ripresa della Primerira Liga

Portogallo, via libera alla ripresa del campionato nell’ultima settimana di maggio: oggi la ripresa degli allenamenti

Se in Italia la situazione legata al calcio è ancora in bilico in alcune parti di Europa la decisione è già stata presa. Il Portogallo infatti ha dato il via libera alla ripresa della Primeira Liga nell’ultimo fine settimana di maggio.

Come riporta La Gazzetta dello Sport si attende solo l’ok del Ministro della Salute che dovrebbe arrivare a giorni. Intanto oggi le squadre hanno ripreso gli allenamenti.