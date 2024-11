Porto, Vitor Bruno: «Sono profondamente deluso dal risultato. Sull'arbitraggio...»

Porto, le parole del tecnico Vitor Bruno al termine della gara con la Lazio. Ecco cosa ha detto

La squadra di Vitor Bruno torna in Portogallo con tanta delusione dopo la sconfitta con la Lazio. Ai microfoni di Sport TV le parole del tecnico.

PAROLE– «Sono profondamente deluso dal risultato, che è stato totalmente ingiusto visto quello che abbiamo fatto durante la partita. Abbiamo avuto le occasioni per segnare prima, nel primo tempo, poi abbiamo subito un gol proprio alla fine, con una mossa strana. Abbiamo iniziato bene il secondo tempo, abbiamo inseguito il risultato, abbiamo pareggiato, la squadra ha fatto bene e poi, nell’ultima azione e dobbiamo prenderci delle responsabilità »

GESTIONE DELLA GARA DA PARTE DELL’ARBITRO– «Ho anche pensato che ci fossero molti movimenti strani durante la partita. Credo che fosse sotto gli occhi di tutti. Il placcaggio iniziale di Eustáquio mi è sembrato troppo evidente. Poi c’è stata una mossa nel secondo tempo in cui Galeno ha subito un fallo da Gigot e ci sarebbe dovuto essere un secondo giallo per lui. Mi è sembrato che tutto questo spingesse troppo da una parte e non dividesse il gioco come dovrebbe. Sono criteri strani, ma è così »