Porto, ancora una vittoria in campionato: 2-0 all’Arouca

Ancora una vittoria del Porto in campionato. La squadra di Conceicao ha espugnato il campo dell’Arouca, vincendo 2-0. Di Vitinha e Mbemba le reti.

La squadra di Conceicao, avversaria della Lazio in Europa League, tocca così le 16 vittorie consecutive in Primeira Ligs, consolidando ancor di più il primato in classifica.