Porto Lazio, tanti tifosi biancocelesti al seguito: il dato

Saranno 804 i tifosi biancocelesti in trasferta ad Oporto per assistere alla gara tra Porto e Lazio, andata dei play-off di Europa League

La trasferta di giovedì in Portogallo ha il sapore di quelle di una volta per i tifosi della Lazio. Complice l’allentamento delle misure relative al Green Pass, come riporta Il Messaggero, saranno ben 804 i supporters biancocelesti presenti al Do Dragao.

Dal 7 febbraio in Portogallo è caduto l’obbligo di tampone per i vaccinati con terza dose, basta il Super Grenn Pass. Inoltre tra le due tifoserie resistono antichi e ottimi rapporti: nel 2019, in occasione della gara contro la Roma, nello stadio del Porto era presente una bandiera della Lazio.