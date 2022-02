Porto Lazio, notte da incubo per Luiz Felipe: «Il c.t. Mancini sarà inorridito»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Tanti giudizi negativi per Luiz Felipe dopo la prestazioni in Porto-Lazio

Nella sconfitta in terra portoghese della Lazio contro il Porto, tra i peggiori c’è stato Luiz Felipe. Il difensore italo-brasiliano, fresco di convocazione in azzurro per lo stage di Coverciano, è stato criticato dai quotidiani. Per Il Messaggero, la sua prestazione è da 4,5.

LA PAGELLA – «Orribile da vedersi, incappa in una serata di mostruosi disagi. Il ct Mancini sarà inorridito».