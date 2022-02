Porto Lazio, le attività della vigilia: quando parla Sarri

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Porto Lazio, le attività della vigilia: ecco quando parla Maurizio Sarri in conferenza stampa

Domani, mercoledì 16 febbraio, presso il Centro Sportivo di Formello, alle ore 11:00 la Lazio scenderà in campo per l’allenamento con i primi 15 minuti aperti ai media.

In serata, invece, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ed un giocatore interverranno in conferenza stampa alle 19:10 italiane (le ore 18:10 locali) dall’Estádio do Dragão per presentare la gara Porto-Lazio. I biancocelesti, successivamente, scenderanno in campo per effettuare il walk around sul terreno di gioco.