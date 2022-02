Porto-Lazio, Conceicao può sorridere: c’è un recupero importante

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Porto-Lazio è ormai dietro l’angolo. E Conceicao può sorridere in vista del match contro i biancocelesti: c’è un recupero importante

Ormai mancano poco più di tre giorni al match tra Porto e Lazio, valido per i sedicesimi di Europa League.

E c’è una notizia positiva per il mister dei lusitani Sergio Conceicao. Infatti, come messo in evidenza dall’allenamento di ieri, Gonçalo Borges è tornato ad allenarsi. Dunque a oggi l’unico giocatore ancora ai box è Manafá che lavora ancora in modo differenziato dopo l’infortunio, e la conseguente operazione, subita a dicembre.