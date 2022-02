Porto Lazio, allenamento mattutino per i portoghesi: il report

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Allenamento mattutino per il Porto di Sergio Conceição in vista della sfida di giovedì sera contro la Lazio di Sarri.

Come riporta il sito ufficiale del club portoghese, i giocatori sono tutti a disposizione del tecnico, che potrà contare anche su Gonçalo Borges che si è allenato regolarmente con i compagni. Out invece Manafá che non ha ancora recuperato dall’infortunio di dicembre.