Portieri Lazio: tra rinnovi e prestazioni, quanti dubbi per Sarri

Tra il rinnovo di Strakosha e le prestazioni discontinue di Reina, Maurizio Sarri ha più di un dubbio da risolvere per la porta della Lazio

Dubbi tra i pali. L’edizione odierna de il Messaggero fa i punto sull’alternanza tra i pali in casa Lazio tra Reina e Strakosha. Lo spagnolo ha giocato più in campionato mentre il portiere albanese è stato schierato titolare in Europa League. Un’altrernanza che però non sta facendo bene a nessuno dei due e sta creando più di un dubbio sul futuro.

Strakosha prima dell’arrivo di Reina era il titolare indiscusso poi pian piano ha perso il posto e un suo addio a fine stagione sembra sempre piu plausibile Unmese fa c’era stato un timido riavvicinamento tra lui e la società,visto anche il rapporto solido tra il direttore sportivo Tare e il papà di Thomas, ma alla fine non si è concluso nulla. E tutto sta scivolando via verso una chiusura definitiva e un allontanamento a fine stagione. Reina, invece godeva della stima e della fiducia di Sarri, ma non ha brillato nelle ultime uscite facendo aumentare i dubbi dell’allenatore. Sarri andarà avanti così fino a fine stagione poi si vedrà.